Simulationsforscher Popper: "Im Moment sind wir auf der sicheren Seite"

Er sei kein Experte für statistische Analysen, aber es sei erfreulich, dass die Zahl der Erkrankten in der Stichprobe nicht höher als die fünf postiv getesteten Personen war (davon wussten drei von ihrer Infektion). Das deute auf einen Erfolg der bisherigen Maßnahmen hin. Interessant wäre natürlich in Zukunft die Zahl der bereits Immunisierten (die also die Erkrankung schon durchgemacht haben, das ist aber nur mit Antikörpertests feststellbar,Anm.): "Je mehr Menschen immunisiert sind, ohne dass es in den Krankenhäusern zu Problemen kommt, umso besser wäre es. Aber das wird nicht so schnell der Fall sein."