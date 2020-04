Livestream: Dunkelziffer in Österreich bei 0,32 Prozent - entspricht 28.500 Personen

"Wer wenig testet, der wird wenig Infizierte aufweisen", erklärt Wissenschaftsminister Heinz Faßmann die Risiken und Tücken der Statistiken. Vor rund drei Wochen sei der Bundesregierung ein Papier vorgelegt worden, in dem es heißt: "Wenn es nicht gelingt, den Faktor R auf unter Null zu setzen, sei mit 100.000 Toten zu rechnen." Deshalb beauftragte die Regierung das SORA-Institut.

95-prozentige Wahrscheinlichkeit

" Österreich ist das erste Land in Kontinentaleuropa, das eine Prävalenz-Studie vorlegen kann", so Faßmann. Zur Erklärung: Die Prävalenz ist das Auftreten einer Erkrankung in Relation zur gesamten Bevölkerung.

Der Anteil der positiv Getesteten beträgt in der SORA-Stichprobe 0,32 Prozent.

Umgelegt auf Österreichs Bevölkerung (über 8 Millionen) sind das ca. 28.500 Infizierte.

8.500 waren im Testzeitraum tatsächlich infiziert - schienen also in der offiziellen Statistik als Infizierte auf, so Faßmann auf Nachfrage.

In absoluten Zahlen: Es gab, zusätzlich zu den Erkrankten in Spitälern, im Zeitraum vom 1.-6. April mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit zwischen 10.200 und 67.400 akut COVID-19-Infizierten in Österreich.