Coronavirus: Der Dunkelziffer auf der Spur

Milde Verläufe, keine Symptome – aber unwissentlich ansteckend für andere: Laut bisherigen Forschungen war die Dunkelziffer für die sprunghaften Infektionszahlen in China mitverantwortlich. In Österreich wird der Gipfel für Mitte bis Ende April erwartet (siehe unten).

In 30 bis 40 Prozent der Fälle kommt es zu einem asymptomatischen Verlauf, schätzt Reingard Grabherr, Leiterin des Department für Biotechnologie an der Uni für Bodenkultur Wien (BOKU), die an der Entwicklung eines Antikörpertests mitarbeitet. Das heißt, „die Personen sind oder waren infiziert, haben aber nie Erkrankungserscheinungen gezeigt“.