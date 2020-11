13.750 Neuinfektionen möglich, bis Lockdown greift; Was sich in der Schule jetzt ändert

Wir bleiben in Deutschland. Angesichts der Sorgen um die Wirtschaft in Deutschland fordert die Gewerkschaft ver.di ein zweites Konjunkturpaket. In wesentlichen Bereichen würden die Probleme und Risiken noch weiter überwiegen, sagte ver.di-Chef Frank Werneke der Deutsche Presse-Agentur in Berlin. So hätten die Gemeinden anhaltend mit drastisch sinkenden Gewerbesteuereinnahmen zu kämpfen. Beim öffentlichen Nahverkehr brächen die Einnahmen weg. Auch Kaufimpulse seien nötig.

Nicht fortgeführt werden sollte allerdings die Absenkung der Mehrwertsteuer, so Werneke. "Die Absenkung der Mehrwertsteuer hat nicht die Impulse gebracht, die wir uns in Deutschland erhofft haben", sagte der ver.di-Vorsitzende. Stattdessen sollten Konsumschecks ausgegeben werden. "Dies würde auch bewirken, dass nicht immer nur noch mehr Geschäft im Online-Bereich gemacht wird", so Werneke.