Anschober: Ziel ist Trendwende Mitte November

Gesundheitsminister Rudolf Anschober tritt gemeinsam mit dem Infektiologen Herwig Kollaritsch, dem Geschäftsführer von Gesundheit Österreich, Herwig Ostermann, dem Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin, Klaus Markstaller und der Virologin Monika Redlberger-Fritz vor die Presse. Wir berichten live.

Wir haben gewusst, dass der Herbst schwierig wird, sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Gegen Ende Oktober habe eine dramatische Erhöhung der Fallzahlen eingesetzt, ein "sprunghaftes, eruptives Ansteigen".

Die Zahlen der Neuinfektionen seien das eine, das andere jene der Hospitalisierung, die Anlass zur Sorge gäben: 2.161 Personen befinden sich aktuell in Spitalsbehandlung (ein Plus von 213 im Vergleich zu gestern), 336 Patienten liegen auf der Intensivstation (plus 45).

Es sei notwendig gewesen, die "Notbremse" zu ziehen, um eine Überbelastung der intensivmedizinischen Betreuung zu verhindern. Die Grundmaßnahme, auf die sich letztlich alle Einzelmaßnahmen reduzieren ließen, sei die Reduzierung der sozialen Kontakte. In Rekordzeit habe man ein komplexes Maßnahmenpaket erarbeitet, zeigte sich der Minister stolz auf die Arbeit der Regierung.

Anschober appelliert an die Bevölkerung, die Maßnahmen mitzutragen - das mache 50 Prozent des Erfolges aus (die anderen 50 % seien die Maßnahmen selbst). Gleichzeitig warnt der Minister vor "Fehlerwartungen": Die Zahlen würden zunächst weiter steigen.

Der Infektiologe Herwig Kollaritsch verglich die Lage mit der Spanischen Grippe vor 100 Jahren. Wenn man Berichte aus der damaligen Zeit lese, klinge das unglaublich aktuell.

Kollateralschäden

Etwa 90 Prozent der Cluster entstünden in Haushalt und Freizeit, so Kollaritsch. Die Einschränkungen seien sehr unangenehm, und es gebe auch sicherlich Kollateralschäden. Dennoch sei das Vorgehen alternativlos.