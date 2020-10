Wie China mit Big Brother die Corona-Krise "gewinnt"

Kulturell nicht vergleichbar mit Österreich

„Das Risikoempfinden der Menschen ist somit viel stärker ausgeprägt.“ Zudem sei es in Staaten wie China, „die gerade erst der Armut entwachsen sind“, im Lebensgefühl der Menschen viel präsenter, „wann man etwas selbst lösen muss, weil es der Staat nicht schafft. China ist ein sozialistischer Staat, hat aber keinen ausgeprägten Sozialstaat“. Bezüglich Corona-Apps und Big Data meint sie: „Die Menschen in China bewerten den Vorteil größer als den Nachteil, der damit einhergeht.“ In Österreich sei das genau umgekehrt.

Chinas Corona-Apps sammeln persönliche Daten, erstellen präzise Bewegungsprofile und fragen gesundheitliche Symptome ab. Sie beobachten und melden. Aus den Daten ergibt sich ein Health-Code, der grün, gelb oder rot ist. Wer am normalen Alltag teilnehmen will, muss die App verwenden und braucht einen grünen QR-Code. App am Eingang einscannen, grüner Code, heißt: Zutritt zum Öffi, zum Restaurant, zum Arbeitsplatz oder eben zum Konzert. Wärmebild- und Gesichtserkennungskameras komplettieren die vollständige Überwachung.

Selbst die kritische Minderheit würde sich diesem System anpassen und die Überwachung akzeptieren, erklärt Weigelin-Schwiedrzik. Man könne das nicht mit Österreich vergleichen: „Die Freizeit ist in ostasiatischen Gesellschaften viel geringer bemessen, als bei uns. Der Otto Normalverbraucher ist ein schwer arbeitender Mensch.“