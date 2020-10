Österreich hat China bei Zahl positiv Getesteter überholt

An der Spitze der Infektions-Rangliste liegen die USA mit beinahe neun Millionen positiv Getesteten, gefolgt von Indien mit rund acht Millionen und Brasilien mit knapp 5,5 Millionen.

Unter Kontrolle

Zwar sind chinesische Zahlen immer mit Vorsicht zu genießen, die aus Peking verbreitete Botschaft ist jedoch klar: Man habe die Corona-Pandemie unter Kontrolle. Auf lokale Ausbrüche wie vergangenes Wochenende in einer Stadt in der westchinesischen Provinz Xinjiang reagiert man sofort mit strengen Abriegelungsmaßnahmen.

Mit positiven Folgen für die Wirtschaft. Schließlich dürfte China heuer der einzige große Wirtschaftsraum sein, der Wachstum verzeichnet, wie Mikko Huotari, Chef des renommierten Mercator Institute for China Studies an der Humboldt-Universität in Berlin, kürzlich in einer Analyse festhielt.

Die ausführliche Geschichte über Chinas Aufschwung lesen Sie hier: