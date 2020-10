Vertagt: Verschärfte Maßnahmen werden am Samstag präsentiert

Kurz: "Mutmaßungen bringen nichts"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hielt das Eingangsstatement. "Wir erleben in Europa gerade eine intensive zweite Welle", sagte Kurz. Im Schnitt würden sich die Infektionszahlen in Österreich innerhalb einer Woche verdoppeln. Man habe zwar mehr Kapazitäten als andere Länder im Spitalswesen, aber: Auch diese seien begrenzt. Vor zwei Wochen habe er einmal versucht eine ungefähre Zahl zu nennen, ab wann die Kapazitäten überfordert seien: ab 6.000 Neuinfizierten pro Tag - über mehrere Wochen. "Das bedeutet im Extremfall auch, dass Experten entscheiden müssen, wer behandelt wird oder nicht." So eine Situation werde man nicht zulassen, meinte Kurz. Er verwies etwa auf Frankreich, wo "bereits Krebsoperationen verschoben werden müssen".

"Wir haben daher heute mit einigen Experten noch einmal kritisch hinterfragt, ob die Zahl von 6.000 Neuinfektionen pro Tag wirklich ein kritischer Schwellenwert ist", so Kurz. Die Experten hätten ihm das bestätigt. Als Bundesregierung müsse man nun reagieren und habe für Freitag die Sozialpartner eingeladen. Mit den anderen Parteien im Nationalrat wolle man am Samstag sprechen, mit den europäischen Nachbarstaaten sei man im engen Austausch. Am Samstag wolle man die Öffentlichkeit über neue Maßnahmen informieren.

Diskutiert wurden im Vorfeld ein sogenannter "Lockdown light" inklusive einer nächtlichen Ausgangssperre. Kurz hielt sich auch auf Nachfrage bedeckt: "Es ist nicht so, dass wir als Regierung abwarten", meinte Kurz und verwies auf die kommenden Gespräche. "Es bringt nichts, jetzt mit Mutmaßungen zu arbeiten." Man bereite nun jedenfalls die "weiteren Schritte" vor und wolle das klar kommunizieren.

Anschober: Bald 5.800 Neuinfizierte pro Tag

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach von einer "höchst problematischen Dynamik". Es sei wichtig, dass man mit den Experten gesprochen habe. Seit Dienstagabend habe man "zunehmend alarmierende" Prognosen "am Tisch". Und diese sind offenbar verheerend: "Die aktuellen Prognosen gehen davon aus, dass wir eine Steigerung von über 5.800 Fällen pro Tag bis Ende nächster Woche haben werden", sagte Anschober. "Wir haben einen akuten Handlungsbedarf, um diese Entwicklungen zu stoppen."

Herwig Ostermann, Geschäftsführer von Gesundheit Österreich, bestätigte Anschobers Ausführungen. Ein Corona-Patient müsse im Schnitt zwölfeinhalb Tage auf einer Intensivstation versorgt werden. Zwar habe man aktuell nur 250 Personen auf Intensivstationen, doch diese Zahl würde infolge der Prognosen beträchtlich steigen, so Ostermann. Er mahnte: Man müsse "das gemeinsame gesellschaftliche Verhalten so ändern, dass Testen und Contact Tracing wieder funktionieren".

Klaus Markstaller, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesie, sagte, dass die Intensivmedizin die "teuerste Ressource in einem Krankenhaus" sei. "Kleine Spitzen" könne man jederzeit abfangen. "Für eine Pandemie ist dieses System nicht vorbereitet gewesen", meinte Markstaller. Man müsse entweder den Zufluss an Patienten ändern oder die Kapazitäten erweitern. Eine Erweiterung sei allerdings nur in einem geringen Umfang möglich, alles andere würde "Jahre" dauern. "Wir leben in einem der besten Gesundheitssystem weltweit", so Markstaller. Würde man dieses "gute System" an die Grenzen bringen, wäre man nicht mehr in der Lage, jeden Patienten bestmöglich zu behandeln. "Das gilt es zu vermeiden."