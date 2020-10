"Jede Stunde zählt": Rendi-Wagner rechnet mit Lockdown in zehn Tagen

Derzeit komme es zu einer Verdopplung der Covid-Intensiv-Kapazitäten innerhalb von zehn Tagen, rechnete Rendi-Wagner vor. Würde diese Entwicklung so weitergehen, wäre die Covid-Kapazität im Intensivbereich innerhalb der nächsten 20 Tagen ausgeschöpft.

Die SPÖ-Chefin weiter: "Wenn ein Lockdown oder eine andere Maßnahme gesetzt wird, braucht es mindestens zehn Tage, bis sie greift." Sie habe deshalb einen "zweifachen Appell": Erstens soll sie Bevölkerung ihre soziale Kontakte auf ein absolutes Minimum reduzieren. "Ich appelliere aber in diesem Sinne auch an die Bundesregierung. Nämlich besser heute als morgen Vorbereitungen auf diesen Tag-X zu treffen", so Rendi-Wagner bezüglich eines möglichen Lockdowns. "Da zählt jede Stunde." Aus heutiger Sicht müsste in spätestens zehn Tagen ein Lockdown kommen.