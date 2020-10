Befristete "Corona-Frühpension"? Vorschlag wird geprüft

Arbeitsministerium lässt prüfen

"Wir schauen uns den Vorschlag gerne im Detail an", heißt es aus dem ÖVP-Arbeitsministerium auf KURIER-Nachfrage "Zu prüfen ist insbesondere der Zusammenhang mit bestehenden Instrumenten."

Auf offene Türen stößt die Idee bei der Arbeiterkammer Wien. "Vor dem Hintergrund der verschärften Bedingungen am Arbeitsmarkt sind befristete Maßnahmen sinnvoll", sagt Wolfgang Panhölzl, Leiter der Abteilung Sovialversicherung, dem KURIER.

Arbeiterkammer: Konkrete Vorstellungen

Er präsentiert einen konkreten Plan mit drei Grundvoraussetzungen: Menschen sollen befristet in Frühpension gehen dürfen, wenn sie ein Mindestalter von 57 Jahren erreicht haben, in den vergangenen zehn Jahren mehr als fünf Jahre arbeitslos waren und gesundheitlich so beeinträchtigt sind, dass sie nur mehr "leichte Arbeiten" erfüllen können.

Panhölzl begründet das mit großen Versäumnissen der Politik in Sachen Invaliditätspension: "In den letzten zehn Jahren hat sich hier aufgrund von Versäumnissen bei Prävention und Rehabilitation ein großer Arbeitslosenstock aufgebaut." Die Aufwendungen dafür sollen in einem eigenen Corona-Rechenkreis abgewickelt werden.

"In Zusammenhang mit den Pensionsreformen zwischen 2010 und 2014 wurde die Möglichkeit, in Invaliditätspension zu gehen, großzugügig eingestellt", meint Panhölzl. Drei Viertel jener Personen, deren Antrag auf Invaliditätspension abgelehnt wurde, "gehen erst sechs Jahre später ohnehin in Pension und sind bis dahin arbeitslos".