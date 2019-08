Doppelte Inflation: Niedrige Pensionen werden kräftig erhöht

Knapp zwei Millionen Menschen, ganz genau: 1.965.991, erhielten im Dezember 2018 eine Pension. Das sind in etwa 22 Prozent der Bevölkerung und ein noch viel größerer Anteil derer, die am 29. September wählen gehen werden, weil ältere Menschen verlässlicher wählen gehen als jüngere.

Kein Wunder also, dass Pensionisten eine vor allem in Wahlkampfzeiten extrem umsorgte Bevölkerungsgruppe sind. So auch in diesem Jahr, oder besser gesagt: besonders in diesem Jahr. Das liegt daran, dass der Seniorenrat, die gesetzlich anerkannte Interessensvertretung der heimischen Senioren, seine Karten ausgezeichnet ausgespielt und für den heutigen Mittwoch, praktisch genau einen Monat vor der Nationalratswahl, zum " Pensionsgipfel" geladen hat.

Nach etwas über einer Stunde Verhandlungszeit gaben die Verhandler dann um kurz nach 12 Uhr das Ergebnis bekannt: Kleine Pensionen bis 1.111 Euro werden im kommenden Jahr um 3,6 Prozent erhöht, darüber wird die Erhöhung bis zu einer Pension von 2.500 Euro stufenweise abgeschmolzen. Pensionen über 2.500 Euro werden um den errechneten Inflationswert von 1,8 Prozent erhöht.