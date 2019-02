Pro und Contra: Ist die Pension sicher?

Agnes Streissler-Führer ist Ökonomin bei der Gpa-djp

Es gibt in Österreich keinen Grund, über mangelnde Finanzierbarkeit des öffentlichen Pensionsversicherungssystems Angst zu verbreiten. Es sei denn, man bedient die Interessen der privaten Versicherungswirtschaft. Ja, es gibt immer mehr über 65-Jährige im Verhältnis zu unter 65-Jährigen. Aber: Seit 2000 sinkt aufgrund steigender Beschäftigung das Verhältnis PensionistInnen pro Versichertem.

Auch für die Zukunft prognostizieren alle seriösen Studien ( OECD, EU-Kommission), dass die Pensionen in Österreich sicher sind: Wir zahlen knapp 14 Prozent des BIP für Pensionen, bis 2030 steigt der Anteil auf knapp 15 Prozent, danach sinkt er sogar wieder. Und ja, wir werden auch in Zukunft darauf achten müssen, dass das effektive Pensionsantrittsalter steigt – dafür braucht es aktive Beschäftigungspolitik für Ältere und altersgerechte Arbeitsplätze. Was gerne vergessen wird: Jedes Pensionssystem braucht Wirtschaftswachstum und hohe Beschäftigungsquoten. Aber private Pensionssysteme haben zusätzlich das Finanzmarktrisiko. Sollte es wieder zu einer Finanzkrise kommen, werden wieder Millionen an privaten Pensionsvermögen vernichtet. Üblicherweise trifft das die weniger Betuchten deutlich härter. Tatsache ist: Andere europäische Staaten, die auf Privatisierung gesetzt haben und heute mit Altersarmut konfrontiert sind, schauen neidisch auf Österreich, wo das öffentliche Pensionsversicherungssystem nachhaltig gesichert ist.