"Wenn man kleine Pensionen erhöht, ist das falsche Sozialromantik"

Die Hacklerregelung ist eine Frage der Gerechtigkeit zwischen den Versicherten. Zwischen Jungen und Alten, Invaliden, Arbeitslosen und Erwerbstätigen. Wenn eine politische Gruppierung soziale Kompetenz für sich in Anspruch nimmt, dann sollte sie sich mit der Thematik der Invaliden und Arbeitslosen auseinandersetzen. Wir haben so viele Menschen, die ein gewisses Alter erreicht haben, zu alt, zu krank für den Job sind, aber zu jung für die Pension. Dort gibt es Handlungsbedarf. 95 Prozent der abschlagsfreien Hackler gehen aus dem Erwerbsleben in Pension, obwohl sie diese nicht sofort bräuchten. Die, die sie brauchen, haben keine Lobby. Das stört mich.