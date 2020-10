Datenchaos bei AGES: Wie viele Infizierte gibt es wirklich?

Sieht man sich das Dashboard der AGES (früher Gesundheitsministerium) an, so werden dort mit Stand Mittwoch um 15 Uhr 36.989 aktive Fälle ausgewiesen.

10.000 Infizierte weniger

Die Zahlen des Bundesministeriums für Inneres, sowie des Gesundheitsministeriums sprechen aber eine andere Sprache. Hier waren zum gleichen Stand "nur" 26.785 aktive Fälle. Also etwas mehr als 10.000 Infizierte weniger. Wie es zu dieser Diskrepanz kommt, erklärt die AGES im Dashboard selbst:

"Die beträchtliche Differenz in der Angabe zu 'Geheilten Fällen' zwischen amtlichen Dashboard und AGES Dashboard ergibt sich durch Verzögerungen in der Fall-Datenvervollständigung im EMS (Anm.: Epidemiologisches Meldesystem). Nach Rücksprache mit den Ländern werden in Kürze alle geheilten Fälle auch im EMS mit dem Fallstatus "geheilt" abgeschlossen werden", heißt es in der Erläuterung zum Dashboard.