Hausaufgaben im Corona-Zahlenchaos wurden nicht gemacht

Doch die Pandemie zeigt, dass es die Bundesregierung mit der Macht der Zahlen nicht so genau nimmt. Das jüngste Beispiel der Diskrepanzen in den aktiven Fällen zeigt einmal mehr, dass es einen transparenten Umgang mit Daten braucht. Würden die Wissenschaftler, Mathematiker, Statistiker und Experten des Landes alle Rohdaten zur Verfügung haben, dann könnte die Pandemie wohl auch mit etwas weniger Emotion und Anhand von Fakten bekämpft werden.

Die Handlungs- und Deutungshoheit der Bundesregierung in Sachen Corona-Zahlen wurde zu Beginn der Pandemie noch akzeptiert. Ein Schulterschluss war gefragt. Aber spätestens seit dem Sommer, als die Zahlen vergleichsweise niedrig waren, hätte man sich darüber Gedanken machen müssen, wie es weitergeht. Wie kann ich belastbare Daten zur Verfügung stellen, die auch bestimmte Maßnahmen rechtfertigen? Wie kann ich der Bevölkerung vermitteln, dass sich Österreich in einer ernsten Lage befindet, ohne Panik zu verbreiten?

Das sind Fragen, die jetzt, in der zweiten heißen Phase, nicht beantwortet werden können und dadurch auch die Zustimmung in der Bevölkerung sinkt. Besonders schwer wiegt es, wenn aktuelle Zahlen wegen unterschiedlicher oder ungenauer Zählweisen in den Verdacht kommen, als politisches Instrument genutzt zu werden. So wie es beispielsweise vor der Wien-Wahl passiert ist.

Zudem öffnen diese Unterschiede nicht nur Tür und Tor für Verschwörungstheorien. Sie lassen die Österreicherinnen und Österreicher jede andere Information der Bundesregierung ebenfalls hinterfragen. All das gipfelt am Ende darin, dass die Bevölkerung kein Verständnis für (auch sinnvolle) Maßnahmen hat.