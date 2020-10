Lockdown "light": Zieht Türkis-Grün bald die Notbremse?

Indizien dafür, dass noch diese Woche strengere Maßnahmen präsentiert werden, kommen auch aus der Corona-Ampel-Kommission. Heute findet deren wöchentliche Sitzung statt. Laut Standard wurde in einer Vorbesprechung über weitläufige Rotschaltungen diskutiert.

Ganz Österreich solle bis auf sieben Bezirke in Kärnten auf Rot geschaltet werden. Auch eine generelle Rotschaltung stehe im Raum, heißt es in dem Bericht. An diese Schaltung sind zwar nicht automatisch Maßnahmen geknüpft, es liegt aber nahe, dass zu diesem Anlass wieder bundesweit nachgeschärft wird. Die Präsentation der Ampelschaltung ist am Freitag.

Wie wir einem Lockdown entgehen könnten

Bis dato betonten alle Mitglieder der türkis-grünen Bundesregierung, dass alles getan werden müsse, um einen zweiten Lockdown zu verhindern.

Peter Klimek von der Forschungseinrichtung Complexity Science Hub in Wien hat mit seinem Team die Wirksamkeit von Maßnahmen in 226 Ländern analysiert: „Wenn alle Maßnahmen, die jetzt vorgeschrieben und empfohlen sind, besser befolgt werden, könnten wir es gerade noch ohne Lockdown schaffen. Aber langsam schließt sich das Zeitfenster dafür“, sagt der Forscher.

Was jetzt wichtig ist: