Kommt die nächtliche Ausgangsbeschränkung?

Ab 13 Uhr nämlich beraten Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober mit Experten (siehe unten) unter anderem über die Ressourcen in den Spitälern. Dabei soll nicht nur die Frage geklärt werden, wie viele Intensivbetten in Österreich überhaupt zur Verfügung stehen (unterschiedliche Zählweisen der Bundesländer erschweren genaue Angaben), sondern auch wie es um verfügbares Personal und Ausrüstung bestellt ist. Um 14 Uhr wird Besprochenes der harrenden Außenwelt via Statement kundgetan.

Nächtliche Ausgangsbeschränkung

Nun wurde ein weitere Maßnahme, die die Infektionszahlen drücken soll, publik: So soll die Regierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie nächtliche Ausgangsbeschränkungen planen, schreiben die Oberösterreichische Nachrichten unter Berufung auf Regierungskreise. Welche Uhrzeiten, welche Ausnahmen gelten, ist nicht bekannt. Die Ausgangsbeschränkung soll bis zu vier Wochen andauern.

Eine weitere Maßnahme betrifft die Schulen: Laut Standard ist in der Regierung auch eine Umstellung der Oberstufen auf Distance-Learning in Diskussion.

Diese Experten beraten heute mit der Regierung: Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl von der MedUni Wien, Klaus Markstaller, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI), Oswald Wagner, Vizerektor der MedUni Wien, Herwig Ostermann, Geschäftsführer von Gesundheit Österreich sowie Thomas Hausner, Facharzt für Unfallchirurgie am Wiener Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler.