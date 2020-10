China: Nach der Krise noch stärker

Eines aber steht für Schösser fest: China wird weiterhin ein gigantischer Zukunftsmarkt bleiben. Speziell die Bereiche E-Health, Biotech, Pharma und Medizintechnik werden boomen. Und China werde ein offener Markt bleiben. Xi Jinping betonte erst unlängst wieder, dass die Türen für Investitionen und Kapital aus dem Ausland offenbleiben.

Die Partei verbreitet zudem Optimismus. Man habe die Corona-Pandemie unter Kontrolle. Auf lokale Ausbrüche wie vergangenes Wochenende in einer Stadt in der westchinesischen Provinz Xinjiang reagiert man sofort mit strengen Abriegelungsmaßnahmen. China dürfte die Corona-Lage tatsächlich im Griff haben.Mit positiven Folgen für die Wirtschaft. Schließlich dürfte China heuer der einzige große Wirtschaftsraum sein, der Wachstum verzeichnet, wie Mikko Huotari, Chef des renommierten Mercator Institute for China Studies an der Humboldt-Universität in Berlin, in einer Analyse festhält.