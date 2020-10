Androsch zu China-USA: "Wettkampf um globale Technologieführerschaft"

Auch Europa steht vor dieser Entscheidung, die für die Beziehungen zu China nicht minder bedeutsam sein dürfte, wie Europas Haltung in der Hongkong-Frage, bei Menschenrechtsverletzungen oder zu Chinas Umgang mit Taiwan.

Huawei wurde ab 2019 mit immer schärferen US-Sanktionen belegt. Donald Trump nennt das Unternehmen „Spy-wei“, wirft ihm offen Spionage vor, was Huawei natürlich zurück weist.

Einigkeit in Europa sieht anders aus: In Österreich setzt Magenta beim neuen Mobilfunkstandard 5G auf Huawei. Großbritannien hat als erstes Land in Europa Huawei-Technologie ab 2027 aus seinem 5G-Netz verbannt, Schweden und Belgien haben kürzlich nachgezogen. Frankreich wiederum hat Huawei nicht grundsätzlich vom Aufbau des neuen Mobilfunkstandards ausgeschlossen, aber mit strengen Auflagen belegt. Und in Deutschland wird noch diskutiert, ob Huawei nun gut oder böse ist. Und so ambivalent verhält sich Europa bei vielen Themen.

Europas Spitzenpolitiker wollen die wirtschaftliche Abhängigkeit von China schon lange reduzieren. Gleichzeitig verhandeln Brüssel und Peking schon seit sechs Jahren über ein Investitionsabkommen, das einmal den Weg zu einem Freihandelsabkommen ebnen könnte.