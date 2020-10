Warnung vor "Händlersterben historischen Ausmaßes“

Der Handelsverband befüchtet, dass in Österreich 6.000 Geschäfte von Schließung bedroht sind. Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will warnt in einer Aussendung vor einem "Händlersterben historischen Ausmaßes“.

Laut einer Umfrage im Auftrag des Handelsverbands erleiden 85 Prozent der heimischen Händler heuer massive Umsatzausfälle. Im Schnitt gehen die Befragten von einem Minus von etwa einem Drittel aus.