Gastro-Lockdown: Wohin mit den Martinigänsen?

Bei der sozialen Einrichtung „Wiener Tafel“ machte sich der herannahende Lockdown in der Gastronomie schon in der Vorwoche bemerkbar. „Wir haben jetzt vermehrt Angebote erhalten“, berichtet eine Sprecherin dem KURIER. Das sei zwar grundsätzlich positiv. „Das Bewusstsein, dass nichts verschwendet werden soll, ist auf jeden Fall da.“

Viele Gastronomen haben sich bereits im Vorfeld Gedanken über ihre Lebensmittelvorräte gemacht. „Ich habe eine Schließung schon seit zwei Wochen kommen sehen“, sagt etwa Bernd Schlacher („Motto am Fluss“ am Wiener Donaukanal). „Aus diesem Grund haben wir viel weniger eingekauft.“ Was trotz aller Logistik übrig bleibt und nicht länger haltbar ist, wird der „Gruft“ gespendet.

Die Obdachlosen-Einrichtung ist auch für Berndt Querfeld („Cafe Landtmann“) ein wichtiger Ansprechpartner in derartigen Situationen. „So haben wir es auch im Frühjahr gemacht.“ Auch an die Mitarbeiter – immerhin rund 300 in allen Querfeld-Betrieben – werden Lebensmittel abgegeben. Die Mehlspeisen-Produktion habe man bereits seit einigen Tagen nicht mehr voll laufen lassen. „Einiges wurde zuletzt nicht mehr nachproduziert.“

Die Konditorei-Kette „Aida“ verkauft am Montagnachmittag alle Mehlspeisen um 50 Prozent. Als Draufgabe gab’s eine Portion Eis gratis. Das Gefrorene hätte nach vier Wochen wohl nicht mehr geschmeckt.