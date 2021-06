Weitere Lockerungen am 22. Juli: Fällt die Maske im Handel?

Die deutsche Bundesregierung will jetzt auch FFP2-Masken für Kinder einführen. Die Regierung sehe "angesichts des fortgesetzten Pandemiegeschehens einen Bedarf für geeignete Kindermasken zum Zweck des Infektionsschutzes", heißt es in einer Antwort des Arbeitsministeriums auf eine Anfrage der Grünen, die AFP am Sonntag vorlag.

Die Corona-Lage in Deutschland entspannte sich indessen weiter. Am Wochenende lag die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit neun Monaten wieder im einstelligen Bereich. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Inzidenzwert am Sonntag unter Berufung auf die Gesundheitsämter mit 8,8 an. Am Samstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 9,3 gelegen und war damit erstmals seit gut neun Monaten in den einstelligen Bereich gefallen.