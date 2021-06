Sorgloser Sommer? Warum Ärzte und Wien bei Lockerungen bremsen

In der Wiener Gastroszene gibt man sich abwartend. Die in Aussicht gestellten Lockerungen würden „alle Wünsche erfüllen“, heißt es in der Wiener Wirtschaftskammer. Sollte Wien einen strengeren Weg gehen (müssen), wünsche man sich, dass man „gemeinsam eine Lösung“ erarbeite. Ludwig kündigte an, „zeitnah“ mit Experten zu beraten und zu entscheiden.

Auch im SPÖ-geführten Kärnten gibt man sich vorsichtig: „Wir beobachten die Lage genau. Sollte es notwendig sein, auf Landesebene tätig zu werden, werden wir das im Expertengremium kurzfristig und schnell entscheiden“, heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Peter Kaiser. In anderen Ländern – etwa im Burgenland, in Niederösterreich und in der Steiermark – hält man vorerst an den Öffnungsplänen fest.

Kritik aus Wien kommt an

der fehlenden Einbindung: Bei unangenehmen Botschaften hole der Kanzler die Länder an seine Seite, Lockerungen verkünde er alleine. Übrigens: Eine Besprechung zwischen Bund und Landeschefs ist derzeit nicht geplant. Auch ein Verordnungstext fehlt.