Diese bekannten Persönlichkeiten sind 2023 gestorben

Sein Bass prägte die großen Hits der legendären britischen Band The Smiths. Er erdete Songs wie "This Charming Man" und "There Is a Light That Never Goes Out": Andy Rourke. Der Bassist der The Smiths ist nun im Alter von 59 Jahren "nach langer Krankheit an Bauchspeicheldrüsenkrebs" gestorben, das teilte sein früherer Bandkollege Johnny Marr mit. "Andy wird allen, die ihn kannten, als freundliche und schöne Seele in Erinnerung bleiben und Musikfans als überaus begabter Musiker."