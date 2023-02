De-La-Soul-Rapper Trugoy ist tot: Der Good Guy des Hip-Hop

"Ring Ring..."

In Europa landeten sie vor allem mit ihrer Single "Ring Ring Ring (Ha Ha Hey)" einen Hit. Das Video ├╝ber die Probleme einer erfolgreichen Rapgruppe, die mit Demo-Kassetten von Newcomern ├╝bersch├╝ttet werden, war wohl einer der eing├Ąngigsten Rap-Tracks aus den 90er-Jahren. Trugoy ├╝bernahm hier die erste Strophe, die er mit der Zeile "Once again it's another rap bandit; Fiending at I and I can't stand it" er├Âffnete.

Vorbild und Grammy-Gewinn

De La Soul gelten als Vorbilder f├╝r alle nachfolgenden Generationen des Rap: Mos Def, Jurassic 5, Tyler, the Creator, Pharrell oder Damon Albarn nannten De La Soul als wichtigen Einfluss. Das bescherte ihnen einen Grammy mit Albarns Supergroup Gorillaz. Trugoy war die tragende Rap-Stimme f├╝r den Hit "Feel Good Inc" (2005). Mit dem Track gewannen De La Soul und Gorillaz einen Grammy. Er gilt als eines der besten Popst├╝cke der Nullerjahre.