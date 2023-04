Musiklegende Harry Belafonte im Alter von 96 Jahren gestorben

Der legendäre Sänger und Bürgerrechtler Harry Belafonte ist am Dienstag 96-jährig in New York an einem Herzinfarkt gestorben. Das teilte sein langjähriger Sprecher der New York Times mit. Belafonte war in den 1950er Jahren zu einem Erfolg im Mainstream der Populärkultur gelangt, der für Nicht-Weiße zu jener Zeit absolut außergewöhnlich war, in den USA herrschte damals noch Rassentrennung. Doch nicht nur in der Populärkultur war der gebürtige New Yorker mit karibischen Wurzeln ein Wegbereiter - an der Seite von Martin Luther King war er auch ein Vorkämpfer für Bürgerrechte. Mit Nelson Mandela kämpfte er später gegen die Apartheid in Südafrika und als UNICEF-Botschafter für Kinder auf Haiti und im Sudan.

Weltstar und Bürgerrechtler

Zum Weltstar geworden war Belafonte einst mit zwei lang gezogenen Silben: "Daaaay-Ooo" singt er zum Auftakt des Calypso-Hits "Banana Boat Song", längst ein Ohrwurm-Klassiker. Bereits 1959 war er der bestbezahlte Schwarze Entertainer aller Zeiten. Mehr als 100 Millionen Platten mit Songs wie "Island in the Sun", "Matilda" und "Jump in the Line" verkaufte Belafonte, spielte in mehr als 40 Filmen mit.