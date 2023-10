Industrieller, Kunstsammler, Museumsgründer: Herbert Liaunig 78-jährig gestorben

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser hob die vielfältigen Verdienste Liaunigs hervor. "Herbert Liaunig war jemand, der vieles geschaffen hat, das beeindruckt und begeistert, das nachhaltig zum Positiven verändert, das viel für die Region Südkärnten, für ganz Kärnten bewegt hat", so Kaiser. Als Kulturreferent verwies er insbesondere das Privatmuseum Liaunigs für zeitgenössische Kunst in Neuhaus/Suha: "Durch seine markante Architektur und außergewöhnliche Sammlung ist es weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und bereichert Kärnten als Kulturstandort ungemein."

Liaunig wurde 1945 im Oberkärntner Radenthein geboren. Er studierte Welthandel in Wien und begann seine Kariere in der Turnauer-Gruppe, 1989 verließ er sie und gründete die AURICON-Beteiligungs AG, mit der er 1990 an die Börse ging. Herbert Liaunig hat über seine Holding mehr als 20 Industrieunternehmen saniert, teils als Manager, teils als Eigentümer. Mit der Sanierung der Jenbacher AG, die an General Electric verkauft wurde, machte er ebenso Schlagzeilen, wie mit der Sanierung von Wagner Biro, Binder+Co, die Österreichische Schiffswerften AG oder die Austria Email AG.