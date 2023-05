Bühnen- und Filmliebling Peter Simonischek 76-jährig gestorben

"Die besten Schauspieler haben keine Allüren"

"Das Schöne an diesem Beruf ist, die Menschen zu überraschen. So zu spielen, dass man nicht schon vorher weiß, was kommt", sagte Simonischek einmal im KURIER-Interview. Und ja, seine Karriere war überraschend - im positiven Sinne. Die Karriere des am 6. August 1946 in Graz geborenen Schauspielstars war insgesamt so vielfältig wie die beiden genannten Rollen. Er hat in den vergangenen Jahrzehnten alle wichtigen Partien im deutschsprachigen Raum gespielt. Alleine 20 Jahre lang war er ab 1979 Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne. 1999 kehrte er nach Wien ans Burgtheater zurück.

Sein Motto: „Die besten Schauspieler haben keine Allüren.“ Auf der Bühne war er wandlungsfähig, in der Tonalität, in der Emotion. "Eine Interpretation dem Publikum aufs Auge zu drücken, das gefällt mir überhaupt nicht", sagte er. "Ich halte sehr viel davon, dem Zuschauer ein Angebot zu machen. Und das so verführerisch und unterhaltsam zu machen, dass er gerne dabei ist. Und trotzdem auswählen kann, was zu ihm spricht."