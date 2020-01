Peter Simonischek: "Haben nicht zu den Opfern gehört“

Angeblich wollten Sie die Rolle zurücklegen, als in einer neuen Drehbuchfassung eine Szene gestrichen wurde, aus der hervorgeht, dass die Eltern des Dirigenten, den Sie spielen, Nazi-Täter waren. Stimmt das?

Die Eltern des Dirigenten waren KZ-Ärzte und die Szene, in der er das erfährt, war in der neuen Drehbuch-Fassung gestrichen. Ich habe befürchtet, dass sich der Film dann nur mehr auf seine Arbeit mit dem Jugendorchester konzentrieren würde. Natürlich ist der israelisch-palästinensische Konflikt, der beim gemeinsamen Musizieren immer wieder durchbricht, sehr spannend und wichtig. Aber die familiäre Verbindung des Dirigenten zu den Verbrechen des Nationalsozialismus war mir auch sehr wichtig. Deshalb wurde sie dann in diesem Film letztlich doch wieder thematisiert. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten – obwohl der Film vielleicht eh nie in Österreich zu sehen sein wird.

Was ist Ihrer Meinung nach der Grund dafür, warum der Film nicht nach Österreich kommt?

Vielleicht ist man hierzulande der Meinung, dass es eh schon genug Filme zu diesem Thema gibt. Man hört ja oft Sätze wie: Lassen wir’s endlich gut sein. Strich drunter.

Und dagegen sind Sie?

Wenn jemand einen Strich drunter machen kann, dann sind es die Juden. Wir nicht. Bei all dem, was in der Vergangenheit passiert ist, können wir nicht entscheiden, wann es „genug ist“. Das können nur die Betroffenen, die Opfer. Wir haben nicht zu den Opfern gehört, auch wenn wir das viele Jahre und jahrzehntelang gerne so gehabt hätten. Der Staatsvertrag hat uns diese Lesart auch angeboten. Und bis zur Waldheim-Causa haben wir unsere Opfer-Rolle sehr gerne übernommen.

Sie spielen in vielen Filmen mit, die sich mit der Zeitgeschichte auseinandersetzen. Ist Ihnen das ein Anliegen?

Bei politisch relevanten Filmen gibt es für mich immer einen Grund, mitzumachen. Und je älter ich werde, desto sinnvoller finde ich es, in solchen Werken Spuren zu hinterlassen. Jetzt muss ich nicht mehr auf meine Karriere achten und kann mich daher auf den Inhalt meiner Arbeit konzentrieren. Aus diesem Grund habe ich auch bei „Crescendo“ mitgemacht. Der Umgang mit den jungen Israelis und Palästinensern und die Auseinandersetzung mit dem Thema war für mich interessant und wertvoll – es wäre ein großer Fehler gewesen, den Film nicht zu machen. Er hat mir menschlich und politisch sehr viel gegeben. Und auch dem deutschen Publikum, wie mir von vielen Zuschauern versichert wurde. Darum wäre es auch so wichtig – nicht nur für mich – dass der Film in Österreich gezeigt wird.