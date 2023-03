Mandy von "Die Bambis" 88-jährig gestorben

Georg Oswald, besser bekannt als Mandy von den Bambis, wurde 1935 in Rosenheim/Deutschland geboren. 1959 gründete er mit einem bayerischen und zwei Wiener Musikern die Band "Die Bambis". In der legendären "Tenne" erspielten sich die Vier bald eine treue Fangemeinde. Zahlreiche Gastspiele führten sie durch Österreich, Deutschland und die Schweiz. 1964 gelang ihnen mit der Single "Melancholie" der große Durchbruch; Melancholie erreichte schnell Platz 1 der Hitparaden und wurde in 82 Sprachen übersetzt. 1965 folgte die Single "Nur ein Bild von dir", die ebenso begeistert aufgenommen wurde.