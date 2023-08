"Törööö": Sprecher von Benjamin Blümchen ist tot

Kluckert hatte in der Nachkriegszeit zunächst in Ostdeutschland gelebt und unter anderem zwölf Jahre am Maxim-Gorki-Theater gespielt. "Ich bin ja 1980 aus der DDR weg", sagte er 2022 in einem "History Channel"-Interview. "Ich habe dann auch in der Bundesrepublik Theater gespielt, bin aber immer mehr im Synchronstudio gelandet. In der DDR hat schon zuvor mal irgendwer zu mir gesagt: 'Du hast eine ganz hübsche Stimme! Versuch es doch mal bei der DEFA-Synchron! Da kannst du doch noch etwas dazu verdienen!' Und dann habe ich das gemacht."