"Love Story"-Star Ryan O'Neal mit 82 Jahren gestorben

Ryan O'Neal feierte seinen Durchbruch mit "Love Story"

Der frühere Amateurboxer hatte 1970 mit "Love Story" von Regisseur Arthur Hiller seinen großen Durchbruch und wurde für einen Oscar nominiert. In dem Film geht es um die Liebe eines Studenten aus reichem Elternhaus und einer Studentin aus einfachen Verhältnissen, die zum Ende des Dramas stirbt.

Zwei Jahre später war O'Neal an der Seite von Barbra Streisand in der Komödie "Is' was, Doc?" von Regisseur Peter Bogdanovich zu sehen, 1973 dann an der Seite seiner Tochter Tatum O'Neal in Bogdanovichs Erfolgsfilm "Paper Moon", wofür er für einen Golden Globe nominiert wurde.