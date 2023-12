Zu den weiteren AFI-Favoriten gehören die Independent-Romanze "Past Lives", die Tragikomödie "The Holdovers" und das Animationsabenteuer "Spider-Man: Across the Spider-Verse".

Die 10 besten Filme aus 2023 laut American Film Institute

Die komplette Liste vom American Film Institute ernannten zehn besten Filme 2023:

"American Fiction"

"Barbie"

"The Holdovers"

"Killers of the Flower Moon"

"Maestro"

"May December"

"Oppenheimer"

"Past Lives"

"Poor Things"

"Spider-Man: Across the Spider-Verse"

Die jährliche Auswahl durch Filmexperten und Kritiker gilt als Vorbote für die spätere Oscar-Verleihung. Häufig schaffen es ausgewählte AFI-Filme unter die Oscar-Anwärter in der Sparte "Bester Film".