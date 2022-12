Oscar-Vorbote: US-Verband wählt zehn beste Filme von 2022

Heuer sind auch "Tàr" mit Cate Blanchett und Nina Hoss, der Tom-Cruise-Film "Top Gun: Maverick" und das Biopic "Elvis" unter den Spitzenkandidaten, wie der Verband am Freitag bekannt gab. Zu den weiteren AFI-Favoriten gehören der Science-Fiction-Film "Everything Everywhere All at Once", Jordan Peeles Horror-Streifen "Nope", das Actionepos "The Woman King" und das Drama "Women Talking" von Regisseurin Sarah Polley.