Nach erneuter Einlieferung ins Krankenhaus: Silvio Berlusconi ist tot

Der frĂŒhere italienische MinisterprĂ€sident Silvio Berlusconi ist tot. Er starb am Montag im Alter von 86 Jahren, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zuvor hatten italienische Medien ĂŒber den Tod Berlusconis in einem MailĂ€nder Krankenhaus berichtet. Der MilliardĂ€r hatte in den vergangenen Jahrzehnten die Politik in Italien wie kein zweiter bestimmt, zugleich aber auch extrem polarisiert.

➀ Silvio Berlusconi ist tot: Abschied von Italiens Cavaliere

Berlusconi wurde am 29. September 1936 geboren, war zunÀchst GeschÀftsmann und stand seit 1994 insgesamt vier Regierungen in Italien als MinisterprÀsident vor. Er bestimmte die Geschicke des Landes mehr als zwei Jahrzehnte mit und war zeitlebens umstritten, wurde aber von vielen auch bewundert.