Wo Berlusconis Karriere begann

Emotional, packend, professionell: Die Stimmung an Bord im „Colosseo“ (Bild) – das ist der zentrale Raum des Schiffes, wo Liveshows stattfinden und das sich über drei Decks erstreckt und von Bars umzingelt ist – ist mehr als gut. Passagiere wirklich jeder Altersklasse applaudieren hier. Manche wischen sich gerührt vom Gesang eine Träne aus dem Gesicht. Einfach gute Unterhaltung und das auch noch übersetzt in alle Sprachen.

Die anderen „Voice of the Sea“-Teilnehmer kommen aus diversen Ländern: Slowakei, Portugal, Spanien, Frankreich, sogar Argentinien und natürlich Italien sind hier vertreten. Über mehrere Tage hinweg konnten sich die Gäste für die Show bewerben. Sie wurden sogar von den Künstlern an Bord gecoacht. Ganz so wie in der echten Fernsehshow.