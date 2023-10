Nobelpreisträgerin Louise Glück ist tot

Trauer um die Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück: Die US-Lyrikerin starb im Alter von 80 Jahren, wie der Chef des Verlags Farrar, Straus and Giroux, Jonathan Galassi, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in New York sagte. Die Todesursache sei Krebs gewesen, berichtete die New York Times unter Berufung auf Richard Deming, einen Kollegen von Glück an der Englisch-Fakultät der Elite-Universität Yale.

Zahlreiche Fans, Freunde und Kollegen verliehen ihrer Trauer im Internet Ausdruck. "Wir sind am Boden zerstört", hieß es beispielsweise von den Herausgebern der Zeitschrift Yale Review beim Kurznachrichtendienst X.

Glück sei Lehrerin und Mentorin von vielen Menschen an der Universität gewesen.

