Theatermacher und Schauspieler Andy Hallwaxx gestorben

Andy Hallwaxx wurde 1967 in Kemeten ( Burgenland) geboren. Er war zehn Jahre Mitglied im Ensemble des Volkstheaters Wien. Regie führte er u. a. am Musiktheater Linz, bei den Schlosspielen Kobersdorf, beim Carinthischen Sommer, am Rabenhoftheater, Metropol Wien, bei den Sommerspielen Melk, Oper Klosterneuburg, Schlossspiele Weitra, Stadttheater Berndorf, Metropol Wien, am Bronski und Grünberg Theater und im Musikverein Wien. Als Schauspieler war er u.a. an der Wiener Staatsoper, am Theater an der Wien, im Metropol und in der Kulisse Wien engagiert. Als Filmschauspieler war er in Serien wie "Die Bergretter", "SOKO Donau", "Schnell ermittelt", "Der Fall des Lemming", "Der Winzerkönig", "Trautmann", "Kommissar Rex" in Episodenrollen zu sehen. 1997 bis 2004 war er Leiter des Carinthischen Kindersommers.