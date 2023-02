Komponist Friedrich Cerha ist tot: Ein stiller Gigant der Musik

Er selbst war desertiert – für das NS-Regime wollte er nicht kämpfen. Noch in Uniform, aber mit gestohlenen Blanko-Marschbefehlen, setzte er sich Ende 1944 in Dänemark ab und irrte im Zug durch halb Deutschland. „In Berlin wurde ich von einer Wehrmachtsstreife kontrolliert. Nie wieder in meinem Leben hatte ich so viel Angst“, erzählte er dem KURIER. „In den Straßen waren Soldaten an Laternenmasten aufgeknüpft. ,Ich bin ein Verräter‘, stand auf den Schildern, die an ihren Hälsen hingen.“ Seine Abscheu gegen den Krieg reichte tief in seine Kindheit zurück: „1934 hat mir mein Vater die Blutlachen an den Kampfstätten des Bürgerkriegs gezeigt. Das hat mich für immer geprägt.“