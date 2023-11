TV-Legende Hans Meiser mit 77 Jahren verstorben

Der deutsche Journalist Hans Meiser, der am TV-Sender RTL als Nachrichtensprecher und ab 1992 als Moderator seiner eigenen Talkshow "Hans Meiser" TV-Geschichte geschrieben hatte, ist tot. Das gab der norddeutsche Sender Radio Wellenrausch, den Meiser selbst mitbegründet hatte, in einer Facebook-Nachricht bekannt. Demnach starb Meiser im Alter von 77 Jahren unerwartet an Herzversagen.

" Meiser hat schon als Jugendlicher seinen ersten Radiosender "Krankenhaus-Funk" in Bad Cannstatt gegründet", heißt es in der Nachricht. "Beim SWF Pop Shop startete er dann als Moderator durch. Später hat der Privatfernsehsender RTL plus sein großes Talent entdeckt. Er war ein Mann der ersten Stunde und wurde zum Anchorman der damaligen Nachrichten "7vor7" . Bekannt wurde er durch die gleichnamige Talkshow "Hans Meiser", durch die Sendung "Notruf" sowie durch viele weitere Formate wie zum Beispiel die Pannenshow "Dumm gelaufen". Sein Können und Wirken wurde unter anderem mit den renommierten Auszeichnungen Goldene Kamera und Bambi sowie das Goldene Kabel und den Publikumslöwe von RTL gewürdigt."