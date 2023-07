Kommunikationswissenschafter Peter Vitouch 77-jährig verstorben

Für abertausende Studierende, die in den Neunziger- und Nullerjahren an der Wiener Uni mit dem Publizistikstudium begannen, war er eine der ersten Kontaktpersonen: Seine Vorlesung "Einführung in die Methoden der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft" durchliefen auch viele, die dem Institut nur einen kurzen Besuch abstatteten und dann ganz andere Karrierewege einschlugen. Doch sie bekamen eine höchst nützliche Einführung in wissenschaftliches Denken und setzten sich intensiv mit der Frage auseinander, was man wissen kann und warum: Allein auf diese Weise erfüllte Peter Vitouch eine nicht zu unterschätzende Funktion im österreichischen Bildungssystem.

Nun ist der prominente Medienpsychologe nun im Alter von 77 Jahren verstorben. Das geht aus einer Todesanzeige hervor, die die Familie an Bekannte und die Universität verbreitete und die auf diesem Wege auch an den KURIER gelangte. Demnach war Vitouch bereits am 1. Juli "nach schwerer Krankheit" verstorben.