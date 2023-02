Der legendäre Komponist und Pianist Burt Bacharach ist tot

Der amerikanische Komponist und Pianist Burt Bacharach ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das berichtete die BBC am Donnerstag. Bacharach galt als einer der bedeutendsten Komponisten de 20. Jahrhunderts, teils wird er in einem Zug mit George Gershwin und Irving Berlin genannt. Die deutsche Ikone Marlene Dietrich begleitete Bacharach mehrere Jahre.

Dionne Warwick als Partnerin

Das Zusammenspiel mit Sängerin Dionne Warwick entpuppte sich für Bacharach als Goldgrube. 15 Titel hoben die beiden allein zwischen 1962 und 1968 in die Top 40 der US-Charts, darunter „Anyone Who Had a Heart“, „Reach Out for Me“, „Message to Michael“, „You'll Never Get to Heaven“ und „What the World Needs Now is Love“. Ihre Durchläufer „I Say a Little Prayer“ und „Walk On By“ veredelten Aretha Franklin beziehungsweise Isaac Hayes später noch weiter, dessen 12 Minuten langes Soul-Meisterstück sprang als Sample auf Beyoncés Album „Lemonade“ sogar ins musikalische Jetzt.

Einflüsse aus Bebop und Jazz

Frühe Einflüsse holte sich der aus Kansas City, Missouri stammende Bacharach aus dem Bebop und Jazz, den er seine Vorbilder Dizzy Gillespie und Charlie Parker in New York spielen hörte. Aber auch brasilianischen Bossa Nova und traditionellen Pop webte Bacharach in seine Titel mit ein. Bei den meisten seiner einprägsamsten Stücken wirkte Komponisten-Partner Hal David mit.

Und als hätten die beiden nicht genug um die Ohren, schrieben sie in den 1960ern Soundtracks für „Was gibt's Neues, Pussy?“, „Der Verführer läßt schön grüßen“ und „Casino Royale“ oder eben die Geschichte um Butch Cassidy und den Sundance Kid (Robert Redford) in „Zwei Banditen“. Bacharach nannte drei Oscars und zwei Golden Globes sein Eigentum, für beide Preise wurde er zudem noch mehrmals nominiert.

Ende des Höhenflugs

Der Höhenflug fand vorerst sein Ende, als Komponist David, Sängerin Warwick und seine inzwischen zweite Ehefrau Bacharach verließen. Rund zehn Jahre sollte es dauern, bis er wieder auf sein altes musikalisches Plateau kletterte. „Musik war den ganzen Weg über meine wesentliche Liebe“, sagte er dem „Guardian“ 2015. Schon als Kind hatte er Cello, Schlagzeug und Klavier spielen gelernt und später Musik und Komposition studiert.

Rückblickend passte dann der Filmtitel „Arthur - Kein Kind von Traurigkeit“ bestens ins Bild, mit dessen Musik Bacharach trotz mancher Rückschläge 1981 seinen dritten Oscar gewann. Songschreiberin Carole Bayer Sager, die mit zwei weiteren Komponisten an der „Arthur“-Musik mitgewirkt hatte, heiratete Bacharach ein Jahr darauf. Ihr Hit „Heartlight“ schaffte es in der Interpretation von Neil Diamond unter die Top Fünf der Charts.

1986 landete er mit „That's What Friends Are For“ und „On My Own“ gleich zwei Nummer-Eins-Hits im selben Jahr. Heute findet sich seine Handschrift dutzendfach in Pop und Alternative oder in Musicals am Broadway. Sein Konterfei schaffte es sogar auf das Cover zum Album „Definitely Maybe“ der Britpop-Band Oasis.