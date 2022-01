Neue Studie: Booster schützt zu 90 Prozent vor Krankenhausaufenthalt

Für die Studie wertete die britische Behörde die Daten von Senioren ab 65 Jahren aus, bei denen die Booster-Impfung bereits einige Monate zurücklag. Auch in Großbritannien werden für die Booster-Impfungen, die im vergangenen Herbst starteten, in allen Altersgruppen die Impfstoffe von Biontech und Moderna verwendet.

Guten Morgen. Starten wir mit guten Nachrichten in den Tag. Boostern hilft, das hören wir seit Wochen. Wie sehr, das hat sich jetzt auch in einer Studie der britischen Gesundheitsbehörde UKHSA gezeigt.

2G-plus in Gastronomie und verkürzte Quarantäne in Deutschland

01/07/2022, 06:57 PM | Nina Oberbucher