7.405 Neuinfektionen in Österreich

Eine Woche nach dem Jahreswechsel wurden am Samstag 7.405 Neuinfektionen behördlich registriert. Das sind zwar weniger als tags zuvor, liegt aber noch immer deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 6.700. Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 62.211. Die 7-Tage-Inzidenz liegt wieder bei über 500, konkret bei 526,94.

In den vergangenen 24 Stunden gab es zudem 50 Prozent mehr Tests wie am Vortag. 418.942 PCR-Tests wurden durchgeführt, die Positivrate liegt damit bei 1,77 Prozent.

Zudem gibt es sieben 14 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Damit hat die Pandemie bisher 13.844 Todesopfer in Österreich gefordert.

In den Spitälern werden aktuell 920 Patienten behandelt. Das sind um 9 Menschen weniger als am Freitag. Auf den Intensivstationen im Land werden derzeit 271 Patienten behandelt, um 7 weniger als am Vortag.

Auf Bundesländerebene liegt Salzburg deutlich vor Tirol und Wien. Schlusslicht ist aktuell die Steiermark - wobei in allen Bundesländern die Neuinfektionskurve wieder deutlich nach oben zeigt (siehe Grafik unten).

Leichte Fortschritte gibt es in Sachen Impfung zu vermelden. In den vergangenen Tagen legte das Impftempo um knapp zehn Prozent im Vergleich zur - feiertags bedingten verhaltenen - Vorwoche zu. Am Freitag wurden 59.885 Impfdosen verabreicht, welche sich wie folgt aufteilen: 5.596 Erststiche; 15.232 Zweitstiche; 39.057 Drittstiche.