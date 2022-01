Erster Demo-Samstag im neuen Jahr: 20 Proteste in Wien angezeigt

Für den Samstag wurden laut Polizei insgesamt 20 Versammlungen in Wien rechtmäßig angezeigt. Ein Teil davon richtet sich erneut gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen.

Die größten Kundgebungen werden in der Innenstadt stattfinden: ab 9 Uhr im Sigmund-Freud-Park sowie ab 12 Uhr am Maria-Theresien-Platz und Heldenplatz. Ab 15 Uhr ist ein Marsch am Ring entgegen der Fahrtrichtung geplant. Die Veranstalter erwarten "mehrere tausend Teilnehmer", heißt es. Deswegen wird es in der Innenstadt zu temporären Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Wiener Polizei wird gemeinsam mit Kollegen aus den anderen Bundesländern mit rund 1.000 Beamten in Einsatz sein.

