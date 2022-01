Ex-Frau bedroht: Corona-Team der Wiener Polizei nahm Mann fest

Da ein Beschuldigter positiv auf das Coronavirus getestet wurde, musste die Wiener Polizei bei einer Festnahme von einem Corona-Kompetenzteam und der WEGA unterstützt werden.

Am Tag davor erstattete eine 39-Jährige in der Donaustadt Anzeige gegen ihren ehemaligen Lebensgefährten, der ihr schon öfters gefährlich gedroht haben soll. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde eine Festnahme angeordnet.

Der 41-jährige Serbe konnte erst am Feiertag telefonisch erreicht werden. Der Mann gab an, Corona-positiv getestet worden zu sein, weshalb er sich in seiner Wohnung im 22. Bezirk befand.

Mit Hilfe des Kompetenzteams der Bereitschaftseinheit Wien und der WEGA konnte der Mann gegen 17.15 Uhr festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht werden.

Spezielle Schulung

Die speziell geschulten und mit erweiterter Schutzausrüstung ausgestatteten Kompetenzteams kommen dann zum Einsatz, wenn es zu Amtshandlungen mit Personen kommt, die im Verdacht stehen mit SARS-CoV-2 infiziert zu sein oder bereits positiv getestet wurden.

