Mückstein lockert PCR-Testpflicht leicht + Schallenberg: Kein Corona-Gipfel am Mittwoch

Mit 1.870 Fällen ist am Montag im Bundesland Salzburg erneut ein Rekordwert an Neuinfektionen registriert worden. Mit 12.722 Personen waren auch noch nie so viele Personen gleichzeitig aktiv mit dem Virus infiziert. Die rasante Ausbreitung von SARS-CoV-2 spiegelt sich auch in der Auslastung der Krankenhäuser wieder: Montagfrüh mussten 199 Corona-Patienten in Salzburg im Spital behandelt werden, so viele wie noch nie in diesem Jahr. 31 von ihnen lagen auf der Intensivstation.

Der Aufwärtstrend bei den Spitalsaufenthalten werde sich aufgrund der hohen Zahl an Neuinfektionen und der geringen Durchimpfungsrate in den kommenden Tagen weiter verstärken, prognostizierte der Leiters der Landesstatistik, Gernot Filipp, in einer Aussendung des Landes. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Bundesland dürfte aus heutiger Sicht in einer Woche im Schwankungsbereich von 1.700 und 2.100 liegen. Für den heutigen Montag meldete die AGES hier einen Wert von fast 1.520 - trauriger Österreich-Rekord.