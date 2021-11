15.000 Corona-Kontrollen an nur einem Tag

15.000: So viele Kontrollen führte die Polizei österreichweit allein am Montag durch. Fazit: 120 Übertretungen wegen 2-G-Verstößen bzw. des Lockdowns für Ungeimpfte wurden festgestellt, zahlreiche Personen außerdem ermahnt.

Allein in NÖ sind in jedem Bezirk täglich zwei Streifen nur für Kontrollen unterwegs. Am Montag wurden laut Polizei 24 Anzeigen nach dem Corona-Maßnahmengesetz erstattet – allerdings keine einzige wegen Verstößen gegen den „Lockdown für Ungeimpfte“.

Viel Verständnis für Kontrollen

Ein ganz ähnliches Bild bietet sich am Dienstag bei einer Schwerpunktaktion in der Shopping City Süd (Bezirk Mödling). Dort werden Kunden vor dem Betreten des Einkaufscenters von Beamten der zuständigen Polizeiinspektion Vösendorf und der schnellen Reaktionskräfte des Innenministeriums überprüft.