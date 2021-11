Diese Verschärfungen empfehlen die Experten jetzt Mückstein

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) verzichtet vorerst darauf, eine Verteidigungslinie gegen die Angriffe der ÖVP zu errichten. Der Grund, wie der KURIER erfuhr: Mückstein möchte die massiv angespannte Situation in der Regierung inmitten der vierten Welle nicht weiter eskalieren und den Fokus auf Sacharbeit legen.

Nach Mücksteins Auftritt in der ZiB2 am Sonntag ist die Lage eskaliert. Seine Ankündigung, dass "am Mittwoch" nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte diskutiert werden, ließ die Wogen hochgehen, den: ein allgemeiner Lockdown stand nie zur Debatte. Kanzler Alexander Schallenberg erteilte Mücksteins Plänen umgehend eine Absage. Das Gesundheitsministerium ruderte daraufhin zurück: Mücksteins Aussage sei nicht als Ankündigung verstehen zu gewesen, sondern als einer von vielen Vorschlägen.

Aber was passiert nun am morgigen Mittwoch?