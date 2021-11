Wer darf was wo? Ein Wegweiser durch den Regel-Dschungel

Und auch die erst am Montag in Kraft getretene fünfte Covid-Schutzmaßnahmen-Verordnung (sie regelt den sogenannten Lockdown für Nicht-Immunisierte) wurde Montagabend schon wieder per Novelle geändert. Dazu kommen die unterschiedlichen Zusatzmaßnahmen der Bundesländer.

In diesem Regel-Dschungel lässt es sich leicht verlaufen. Hier ein Wegweiser.

Maßnahmen für ganz Österreich

Grundsätzlich gilt im Freizeitbereich überall die 2-G-Regel .

überall die . Zutritt haben nur noch gegen das Coronavirus geimpfte oder nach einer Infektion genesene Personen.

2-G greift nunmehr im gesamten Handel, in der Gastronomie, Hotellerie, in jeglichen Freizeiteinrichtungen - so wurde der Lockdown für Ungeimpfte oder Nicht-Genesene rechtlich festgeschrieben. Ein wahrer Lockdown ist dies nicht, denn der hieße, dass Handel oder Freizeiteinrichtungen komplett schließen müssten. Sie bleiben offen, eben nur Geimpfte oder Genesene

Das bedeutet ein Lockdown für Ungeimpfte

Für die andere Personengruppe - rund zwei Millionen Österreicher ab zwölf Jahren - heißt das: Sie dürfen das Wohnumfeld nur aus klar definierten Gründen verlassen. Und zwar: